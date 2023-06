Ein AfD-Landrat in der Metropolregion Nürnberg

Stichwahl des Landrats im Landkreis Sonneberg - Robert Sesselmann (AfD). - Foto: Martin Schutt/dpa

Heimatregion für talentierte und engagierte Menschen aus aller Welt will die Metropolregion Nürnberg sein - so umschreibt sie sich. Nun ist bei den Gremien-Sitzungen künftig ein AfD-Landrat mit dabei. Die erste Reaktion fällt deutlich aus.

Ein AfD-Landrat sitzt also künftig mit am Tisch, wenn die Gremien der Metropolregion Nürnberg tagen. Denn Stadt und Landkreis Sonneberg im benachbarten Thüringen gehören als einzige nicht-bayerische Kommunen zu diesem Verbund - und in Sonneberg wurde Robert Sesselmann am Sonntagabend zum neuen Landrat gewählt.

Die erste Reaktion von führenden Vertretern der Metropolregion fiel deutlich aus: «Robert Sesselmann sucht die Nähe zu Björn Höcke, der die AfD führend zu einer rechtsextremen Partei geformt hat. Die europa- und fremdenfeindlichen Parolen, mit denen Sesselmann die Wahl bestritten hat, haben mit den Aufgaben und Kompetenzen eines Kommunalpolitikers nichts zu tun», teilten der Ratsvorsitzende der Metropolregion, der Bamberger Landrat Johann Kalb (CSU), und seine Stellvertreter, der Erlanger Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) und der Neumarkter Bürgermeister Thomas Thumann (Freie Wähler), gemeinsam am Montag mit.

Sesselmanns Aussagen passten zudem nicht «zu unserer Metropolregion», hieß es weiter: «Rund 170 Nationalitäten leben in der Metropolregion friedlich zusammen. Die Vielfalt der Kulturen bereichert das Zusammenleben. Weltoffenheit und eine Willkommenskultur spielen für die Region eine wichtige Rolle. In der Allianz gegen Rechtsextremismus der Europäischen Metropolregion Nürnberg engagieren sich 160 Städte, Gemeinden und Landkreise der Metropolregion, um unsere Demokratie zu stärken und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entschieden entgegen zu treten.»

Die Verflechtungen zwischen Franken und Sonneberg sind seit jeher eng, auch wenn die Region durch den Eisernen Vorhang bis 1989 rund 40 Jahre getrennt war. Die Fäden der Verbindung sind nach der Wiedervereinigung wieder aufgenommen worden.

Der Franken-Thüringen-Express verbindet Sonneberg via Coburg und Bamberg in regelmäßiger Taktung mit Nürnberg. Der Klinikverbund Regiomed, getragen von den Kommunen, betreibt in Thüringen und Oberfranken Krankenhäuser, medizinische Versorgungszentren, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste. Die Spielzeugindustrie, für die Sonneberg weltberühmt ist, ist auch für die Region um Neustadt b. Coburg wichtig; Strukturveränderungen wie die Abwanderung der Produktion nach Asien, trafen beide Städte. Sogar einen «Tag der Franken» haben die Sonneberger und die Bürgerinnen und Bürger von Neustadt b. Coburg schon gemeinsam gefeiert.

Viele Menschen aus dem Bereich Sonneberg pendeln zur Arbeit nach Oberfranken - und umgekehrt. Laut einer Statistik der Arbeitsagentur Bamberg-Coburg kommt der größte Teil der Einpendler in den Landkreis Kronach aus Sonneberg. Bei den Auspendlern aus dem Landkreis Coburg liegt der Kreis Sonneberg auf Platz drei - hinter der Stadt Coburg und dem Landkreis Lichtenfels. Und auch aus dem Landkreis Kronach fahren viele Menschen täglich nach Thüringen zur Arbeit.

Das Wahlergebnis konkret kommentieren wollten weder der Coburger Landrat noch der Oberbürgermeister. Eine Prognose, welche Auswirkungen die Wahl auf die Zusammenarbeit der Kreise habe, verbiete sich, sagte Landrat Sebastian Straubel (CSU).

Coburgs OB Dominik Sauerteig (SPD) schrieb bei Facebook: Bei den gemeinsamen Fragestellungen der Stadt Coburg und dem Landkreis Sonneberg «werde ich in Verantwortung für die Bürger der Region Herrn Sesselmann ganz konkret in die Pflicht nehmen», betonte Sauerteig weiter. «Kommunalpolitik und das konkrete Lösen von Aufgabenstellungen in der Praxis vor Ort funktioniert nämlich nicht mit einem ausschließlichen Kurs des Dagegenseins und des Zeigens auf Berlin oder Erfurt.»

In der Metropolregion Nürnberg haben sich 23 Landkreise und 11 kreisfreie Städte miteinander verbunden - von Sonneberg bis nach Weißenburg-Gunzenhausen im Süden. Im Westen gehören Teile Unterfrankens dazu, im Osten Teile der Oberpfalz. Rund 3,6 Millionen Einwohner gehören dazu. Die Metropolregion ist auf vielen verschiedenen Feldern aktiv - etwa Wirtschaft, Verkehr, Wohnraum.

© dpa-infocom, dpa:230626-99-191712/3