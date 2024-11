Ein Abend mit Tobias Moretti: Das Podiumsgespräch heute im Livestream

Unter dem Titel „Tobias Moretti – Leben und Engagement“ findet am Donnerstagabend ein Podiumsgespräch im Passauer Medienzentrum statt. Bei der Veranstaltungsreihe MENSCHEN in EUROPA spricht der Österreicher über sein Leben und sein Engagement, für das er mit dem MiE-Award ausgezeichnet wird.









Heuer fungiert Moretti als Schirmherr der PNP-Weihnachtsaktion „Ein Licht im Advent“, die in Kooperation mit der Hilfsorganisation Concordia Kindern in der Republik Moldau zugutekommt.



Im Gespräch mit Moderatorin Vera Russwurm und der TV-Journalistin Antonia Rados gibt er Einblicke in seine beeindruckende Karriere, seinen Einsatz für den Umweltschutz und seine sozialen Projekte. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Ab 18.10 Uhr wird sie kostenlos auf pnp.de per Livestream übertragen.

− fro