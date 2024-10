Eigene Familie bedroht: Polizei nimmt bewaffneten Mann fest

In Mittelfranken hat eine Bedrohungslage in einem Wohnhaus für einen umfangreichen Polizeieinsatz. Die Polizei rief dazu auf, das Gebiet zu meiden.

Eine Bedrohungslage in einem Wohnhaus im Schwabacher Stadtteil Wolkersdorf hat am Mittwoch einen großen Einsatz in Mittelfranken ausgelöst. Ein 47-jähriger Mann hatte am Vormittag Mitglieder seiner Familie bedroht und "war möglicherweise bewaffnet", wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wurden Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen, um die Situation zu entschärfen. Der Bereich um die Dietersdorfer Straße wurde abgesperrt, um die Sicherheit der Anwohner zu gewährleisten.

Den Spezialeinheiten gelang es schließlich, den Mann festzunehmen. Die Hintergründe sind weiterhin unklar. In den sozialen Medien hatte die Polizei Anwohner und Passanten aufgefordert, das betroffene Gebiet zu meiden. Eine Entwarnung erfolgte nach der Festnahme des Mannes.

Weitere Details will die Polizei am Mittwochnachmittag bekanntgeben.

© dpa-infocom, dpa:241030-930-274519/2