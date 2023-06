Mann (35) bei Streit in Eichstätt tödlich verletzt - Tatverdächtiger (24) gefasst

Polizisten betreten das Haus in der Clara-Staiger-Straße in Eichstätt. Foto: Bader

Ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 35 und 24 Jahren ist am Montagnachmittag in Eichstätt eskaliert. Der 35-Jährige wurde dabei tödlich verletzt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern bestätigte.









Der Vorfall ereignete sich in der Clara-Staiger-Straße im Westen von Eichstätt. Wie der Polizeisprecher weiter schildert, sind die beiden Kontrahenten gegen 16 Uhr aneinander geraten. Im Laufe des Streits „kam es zu einem Stich mit einem Stichwerkzeug“, erklärt der Polizeisprecher. Der 35-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er dann an seinen Verletzungen starb.



„Mit starken Einsatzkräften“ leitete die Polizei eine Fahndung nach dem mutmaßlichen 24-jährigen Täter ein, der nach dem Streit die Flucht ergriff. Auch ein Hubschrauber war hierzu im Einsatz. Schließlich konnte der Verdächtige in Gewahrsam werden. Wo er gefasst und ob auch die Tatwaffe gefunden wurde, wollte der Polizeisprecher noch nicht mitteilen.



In welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen, ist derzeit noch unklar. Kripo und Staatsanwaltschaft Ingolstadt ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes.

are/dao/ade

Bei weiteren Erkenntnissen wird nachberichtet.