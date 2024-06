Ehrenamtliche Hilfe statt Büro, Bau oder Fließband

Tausende von Einsatzkräften leisteten bzw. leisten beim Hochwasser-Drama in Bayern Dienst. Die meisten von ihnen engagieren sich ehrenamtlich bei Feuerwehr, BRK oder den Maltesern. Im Notfall müssen sie von ihren Arbeitgebern freigestellt werden. Das hat in den vergangenen Tagen offensichtlich reibungslos geklappt, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergeben hat. Es gab zum Teil großes Lob für die Unternehmen, die ihrerseits ebenfalls zur Hilfe beitragen. BMW kündigte am Dienstag 1,5 Millionen Euro Soforthilfe für Hochwasser-Betroffene an.