Ehestreit endet in Abgasvergiftung

Ein Ehestreit eines Paares in der Oberpfalz ist in einer Abgasvergiftung des Mannes geendet. Der 27-Jährige hatte sich nach dem Streit mit seiner Frau entschlossen, die Nacht auf Dienstag im Auto in der Garage zu verbringen, so die Polizei. Als es ihm zu kalt wurde, soll er den Motor seines Wagens gestartet haben. Später wollte er die Garage verlassen, konnte allerdings das Tor nicht öffnen. Zu dem Zeitpunkt war die Abgasbelastung bereits sehr hoch. Er informierte seine Frau, die das Tor von außen öffnete. Ein gerufener Rettungsdienst brachte den 27-Jährigen schließlich mit einer Abgasvergiftung ins Klinikum.

