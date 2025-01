Ehepaar lässt Betrüger in Falle tappen

Polizei nimmt Betrüger fest - Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. In Oberbayern hat ein Seniorenpaar nun eine Betrügerbande hereingelegt und einen der Täter festnehmen lassen. (Archivbild-Illustration) - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Immer wieder haben Betrüger bei älteren Menschen mit Schockanrufen Erfolg und erbeuten Geld oder Schmuck. Doch nun ging die Masche nach hinten los - ein Opfer-Ehepaar drehte den Spieß um.

Ein cleveres Seniorenpaar hat in Oberbayern einen Betrüger in die Falle gelockt und so zur Festnahme des 19-Jährigen beigetragen. Ein 73-Jähriger aus Vohburg (Landkreis Pfaffenhofen/Ilm) hatte zuvor einen sogenannten Schockanruf bekommen.

Der Anrufer behauptete, er sei Polizist und der Sohn des Rentners habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Jetzt brauche der Sohn eine hohe Kaution, um nicht in Haft zu müssen, sagte der Anrufer. Bei dieser Geschichte handelt es sich um eine weit verbreitete Masche, mit denen Betrügerbanden gezielt ältere Menschen täuschen und ausnehmen - in vielen Fällen haben die Gauner Erfolg und bekommen Geld oder Schmuck ausgehändigt.

Als der angebliche Polizist per Taxi kam, warteten echte Beamte

Der 73-Jährige legte hingegen mit seiner Ehefrau die Betrüger rein. Noch während der Mann telefonierte, alarmierte die Frau die echte Polizei. Wie die Beamten berichteten, hatte der 73-Jährige mit den Betrügern vereinbart, dass er Wertgegenstände als Kaution bereithalte.

Als der 19-Jährige mit dem Taxi kam, um sich die Beute aushändigen zu lassen, wartete schon die Kriminalpolizei auf ihn. Nachdem der Verdächtige die Wertgegenstände an sich genommen hatte, wurde er sogleich festgenommen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

