Ehemann von vermisster Frau tot in Wohnung gefunden

Im November 2022 verschwindet eine Frau aus dem Landkreis München spurlos. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Gewaltverbrechens - und untersucht nun den Leichnam des Ehemannes.

Mehr als ein Jahr nach dem Verschwinden einer damals 39-Jährigen aus dem Landkreis München ist ihr Ehemann tot in seiner Wohnung gefunden worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Todesursache nach dem Fund am Freitag zunächst unklar. Hinweise auf Fremdeinwirkung lagen den Ermittlern demnach am Montag aber nicht vor. Mehrere Medien hatten zuvor über den Fund berichtet.

Mehr Erkenntnisse erhoffe sich die Polizei von einer rechtsmedizinischen Untersuchung. In der Wohnung in Unterhaching hätten die Ermittler zudem Spuren gesichert, unter anderem um nach Hinweisen zum Verschwinden der 39-Jährigen zu suchen.

Zuletzt war die Frau in einem Supermarkt am 5. November 2022 beim Einkaufen gesehen worden. Die Polizei ermittelte unter anderem wegen eines möglichen Gewaltverbrechens. Im Januar war der Fall in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vorgestellt worden. Laut Polizei hatte es zwischenzeitlich einen Tatverdacht gegen einen Menschen aus dem familiären Umfeld gegeben. Dieser habe sich aber nicht erhärtet.

Im September 2023 hatten etwa 120 Polizeibeamte ein Waldstück am Stadtrand von München auf der Suche nach der Frau durchkämmt - allerdings ohne Ergebnis. Die Ermittlungen in dem Fall dauerten am Montag weiter an.

