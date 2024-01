Ex-Priester Peter H. in Garching war der Täter: Opfer wurde schwerst drogenabhängig

„Belastungsfähige Fakten“ im Missbrauchsprozess eines 39-Jährigen aus Garching an der Alz gegen das Erzbistum München und Freising erhoffte sich die Fünfte Zivilkammer am Landgericht Traunstein vom zweiten Verhandlungstag. Kläger Andreas Perr und vier Zeugen wurden vernommen. Täter Peter H. (76) war erneut nicht geladen. Der Kläger fordert in dem Zivilprozess mindestens 300.000 Euro – wegen der massiven psychischen Folgen durch den sexuellen Missbrauch im Alter von etwa elf oder zwölf Jahren. Unter anderem sei er schwerst drogenabhängig geworden.