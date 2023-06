Ehemalige Verkehrsministerin Schreyer an Krebs erkrankt

Kerstin Schreyer - Kerstin Schreyer (CSU), ehemalige Verkehrsministerin von Bayern, in einem Termin. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Die Landtagsabgeordnete und frühere bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) ist an Brustkrebs erkrankt. Die Erkrankung sei im Rahmen einer Routineuntersuchung festgestellt worden, teilte ihr Wahlkreisbüro am Donnerstag mit.

«Auch wenn die Diagnose für mich im ersten Moment ein großer Schock war, so blicke ich mittlerweile mit großer Zuversicht in die Zukunft», wird die 51 Jahre alte Schreyer zitiert. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten, dass durch Früherkennung und medizinischen Fortschritt die Zahl der erfolgreichen Behandlungen kontinuierlich gestiegen sei. In der Altersgruppe zwischen 45 und 54 genesen demnach knapp neun von zehn Frauen vollständig.

«Ich habe mich bewusst dafür entschieden, meine Erkrankung öffentlich zu machen und bitte um Verständnis, dass ich in den kommenden Wochen, auf Grund der anstehenden Therapiemaßnahmen nicht in gewohnter Art und Weise präsent sein kann», ließ sich Schreyer weiter zitieren. Sie gehe fest davon aus, aus dem Kampf gegen den Krebs gestärkt hervorzugehen. «Die Krankheit wird für mich eine weitere Erfahrung sein, die mir einen neuen Blickwinkel auf politische Fragestellungen ermöglicht.»

Schreyer ist seit 2008 Mitglied im Bayerischen Landtag. Seit gut einem Jahr ist sie Vorsitzende des Wirtschaftsausschuss im Parlament.

