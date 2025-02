EHC Red Bull München verpflichtet neuen Goalie

Schlussmann Kolarz fehlt dem EHC Red Bull München wegen einer Verletzung. Der viermalige Eishockey-Meister wird auf dem Transfermarkt nochmals aktiv.

Der EHC Red Bull München hat auf die Verletzung von Christopher Kolarz (23) reagiert und den kanadischen Torhüter Evan Fitzpatrick (27) verpflichtet. Wie der viermalige deutsche Meister mitteilte, kommt Fitzpatrick vom slowakischen Club HK 32 Liptovsky Mikulas. Er ist ab sofort spielberechtigt. Kolarz fällt wegen einer Unterkörperverletzung mindestens zwei Wochen aus.

„Wir sind sehr froh, dass uns ein Spieler von Evans Qualität so kurzfristig zur Verfügung gestanden hat. Mit ihm stellen wir uns auf der Torhüter-Position noch breiter auf und sichern uns für die kommenden intensiven Wochen ab“, sagte Sportdirektor Christian Winkler über Fitzpatrick. Dieser war 2016 vom NHL-Team der St. Louis Blues in der zweiten Runde an 59. Stelle gedraftet worden - in der nordamerikanischen Eliteliga kam er aber nicht zum Einsatz.

