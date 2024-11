EHC Red Bull München verpflichtet früheren NHL-Verteidiger

Will Butcher - Will Butcher (l) gewann 2018 mit den USA WM-Bronze. - Foto: Petr David Josek/AP/dpa

Der US-Amerikaner Will Butcher verteidigte mehrere Jahre für die New Jersey Devils in der NHL. Nun soll er den EHC Red Bull München verstärken. Zuletzt spielte er in Kasachstan.

Der EHC Red Bull München hat den früheren NHL-Profi Will Butcher (29) unter Vertrag genommen. Wie der viermalige deutsche Meister mitteilte, kommt der US-Verteidiger vom kasachischen Verein Barys Astana. Butcher spielte insgesamt fünf Jahre in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL, wo er lange bei den New Jersey Devils unter Vertrag stand. Mit der US-Auswahl gewann er die Bronzemedaille bei der WM 2018.

„Wir waren auf der Suche nach einem spielstarken Verteidiger und haben ihn in Will gefunden. Er ist erfahren, im besten Eishockeyalter und hat mehrfach bewiesen, dass er auf höchstem Niveau spielen kann“, sagte Sportdirektor Christian Winkler über die neue Nummer vier der Münchner.

