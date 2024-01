EHC Red Bull München lange ohne verletzten Bittner

Verteidiger Dominik Bittner vom EHC Red Bull München verletzt sich am Oberkörper. Damit muss er lange pausieren. Kann Bittner nochmal in dieser Saison eingreifen?

Der EHC Red Bull München muss voraussichtlich für den Rest der Saison ohne Verteidiger Dominik Bittner planen. Der 31-Jährige zog sich am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die Eisbären Berlin (4:6) eine Oberkörperverletzung zu und muss operiert werden. Wie die Münchner am Mittwoch mitteilten, wird Bittner mindestens zwölf Wochen fehlen. Die Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga starten ab dem 10. März, der Meister wird spätestens am 30. April feststehen. Der 27-malige Nationalspieler war im Frühjahr 2023 von den Grizzlys Wolfsburg nach Bayern gewechselt.

„Die Diagnose war natürlich ein Schock und extrem enttäuschend. Als Spieler möchte man seinem Team immer bestmöglich auf dem Eis weiterhelfen, das ist nun für längere Zeit nicht möglich“, erklärte Bittner. „Mein persönlicher Fokus liegt jetzt auf der Reha, die ich nach der Operation mit allem, was ich habe, angehen werde.“

