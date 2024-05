EHC Red Bull München holt Andreas Eder zurück

In der vergangenen Saison spielte Andreas Eder noch auf Leihbasis für einen Eishockey-Club in der Schweiz. Nun kehrt er zu den Münchnern zurück.

Eishockey-Stürmer Andreas Eder kehrt zum EHC Red Bull München zurück. Nach seiner Leihe zum schweizerischen Club EV Zug wird der 28-Jährige in der kommenden Spielzeit wieder in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Münchner spielen, wie sein Verein am Freitagmorgen mitteilte. „Wir haben in den vergangenen Wochen sehr gute und offene Gespräche mit Andi geführt, nachdem er die letzte Saison in Zug zu Ende gespielt hat“, sagte Münchens Trainer Toni Söderholm. „Wir kriegen jetzt einen hochmotivierten Spieler zurück.“ Eder war 2015 erstmals zu den Profis des Clubs gestoßen und hat bislang 295 Pflichtspiele für die Münchner bestritten.

