Ebola-Epidemie in Afrika: Das tödliche Virus und seine Folgen

Mit großen Warnschildern versuchten die Behörden in der Hochphase der Ebola-Epidemie die Verbreitung des Virus einzudämmen. Die Menschen in den Dschungelgebieten wurden dazu aufgefordert, kein Buschfleisch zu verzehren oder die toten Körper ihrer Verstorbenen nicht anzufassen. − Foto: Eva Fischl

Der Ebola-Epidemie fielen Zehntausende Westafrikaner zum Opfer. Die ohnehin prekäre medizinische Infrastruktur brach in der Folge zusammen. Sierra Leone hat sich bis heute nicht von diesem Trauma erholt.







Zwischen 2014 und 2016 wurde Sierra Leone von der bislang schlimmsten Ebola-Epidemie aller Zeiten heimgesucht. Im kleinen Staat im Westen Afrikas und seinen Nachbarländern Guinea und Liberia erkrankten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mindestens 28639 Menschen, 11316 von ihnen starben. Auf Grund eingeschränkter Testmöglichkeiten ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten und Verstorbenen deutlich höher war.





Infiziert durch Tiere oder Körperflüssigkeiten





Ebola führt unter anderem zu Fieber, Schüttelfrost, Kopf- und Muskelschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Blutungen. Menschen können sich durch den Verzehr erlegter, infizierter Tiere (sogenanntes Bushmeat) anstecken, der Erreger wird aber vor allem durch den Kontakt mit Körperflüssigkeiten von Erkrankten übertragen. Mit der oft brutalen Isolierung der Erkrankten und Schutzkleidung für das medizinische Personal versuchten die betroffenen Staaten die Ausbreitung der Krankheit in den Griff zu bekommen. Wegen der langen Inkubationszeit von bis zu 21 Tagen wurden auch Kontaktpersonen von Infizierten bis zu drei Wochen unter Quarantäne gestellt.



Als die Epidemie in Westafrika ausbrach, gab es keinen Ebola-Impfstoff. Zudem führte die katastrophale medizinische Infrastruktur dazu, dass mehr als 70 Prozent der Erkrankten in Westafrika innerhalb weniger Tage verstarben. Die reguläre Gesundheitsversorgung brach in der Hochphase der Ebola-Epidemie weitestgehend zusammen.





Preissteigerungen bei Lebensmitteln





Ferner führten die Einschränkung des Waren- und Personenverkehrs zu erheblichen Preissteigerungen bei Lebensmitten und Verdienst- und Ernteausfällen. In Sierra Leone sank das durchschnittliche Haushaltseinkommen so um 30 Prozent, die schon zuvor bestehende Armut wurde verschärft. Alleine in Sierra Leone waren 1,6 Millionen Mädchen und Buben von Schulschließungen betroffen. Für viele Kinder fiel damit auch die einzige warme Mahlzeit des Tages, das Schulessen, weg.



Noch heute leidet Sierra Leone unter den Traumata und den wirtschaftlichen Langzeitfolgen des schlimmsten Ebola-Ausbruchs aller Zeiten.