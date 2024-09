Eberl will Musiala halten: „Weiß, was er an Bayern hat“

Jamal Musiala besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026. Sportvorstand Max Eberl würde gerne verlängern.

Der FC Bayern befindet sich seit geraumer Zeit mit Nationalspieler Jamal Musiala in Vertragsgesprächen und hofft auf eine baldige Einigung. „Es ist so, dass wir uns schon die ganze Zeit austauschen, über Monate hinweg. Wir werden uns hinsetzen, wir werden reden. Wir werden das in aller Ruhe machen“, sagte der Münchner Sportvorstand Max Eberl beim TV-Sender Sky und betonte: „Jamal weiß, was er an Bayern hat. Aber wir wissen auch, was wir an Jamal haben.“

Musiala besitzt in München noch einen Vertrag bis 2026. Laut Eberl soll der Techniker beim FC Bayern in Zukunft „eines der Gesichter werden“ und nannte dabei auch Spieler wie Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic und Josip Stanisic. „Wir wollen die Champions League gewinnen, wir wollen die nationalen Titel holen. Das ist der Anspruch, den wir haben. Dann wird Jamal auch seine Auszeichnungen persönlicher Art bekommen“, so Eberl.

Auf die Kritik von Dietmar Hamann, der Musiala zuletzt in seiner Sky-Kolumne als „Einzelspieler“ und „Alleinunterhalter“ bezeichnet hatte, wollte Eberl nicht groß eingehen: „Das ist genau seine Qualität. Das ist das, was bei uns Situationen löst. Wir spielen ganz oft gegen einen tiefen Block. Dann brauchst du einen, der etwas Außergewöhnliches macht. Und das kann Jamal.“

