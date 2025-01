Eberl: Vertragsangelegenheiten vor der Crunchtime klären

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat viel zu tun. Die Verträge einiger Stars laufen aus, Jungstar Jamal Musiala ist nur noch bis 2026 gebunden.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl will die offenen Vertragsfragen bei seinen Stars vor der entscheidenden Saisonphase geklärt haben. „Wir sind uns alle einig, wenn die Crunchtime in der Bundesliga, in der Champions League kommt, dann müssen die Dinge geklärt sein, dann müssen die Entscheidung gefallen sein - in welche Richtung auch immer“, sagte Eberl am Rande des Topspiels bei Borussia Mönchengladbach beim TV-Sender Sky mit Blick auf die Zukunft von Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Jamal Musiala.

Bei Kimmich und Davies läuft der Vertrag zum Saisonende aus, Jungstar Musiala besitzt noch einen Kontrakt bis 2026. Er sei ganz entspannt, sagte Eberl: „Wir haben sehr viel gesprochen vor Weihnachten. Weihnachten war eine Zeit, wo sich jeder Gedanken machen konnte. Das haben sie getan. Wir werden in den nächsten Tagen, Wochen die nächsten Gespräche führen. Es gibt keine Unruhe bei uns.“

Auch mit den beiden Altstars Manuel Neuer und Thomas Müller sei der FC Bayern „in guten Gesprächen“. Bei den beiden Weltmeistern von 2014 dürfte die Tendenz zu einer Vertragsverlängerung von einem Jahr gehen.

