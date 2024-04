E-Scooter von Brücke geworfen

Weil er einen 34 Kilogramm schweren E-Scooter von einer Brücke in Nürnberg auf eine Wiese mit spielenden Kindern geworfen haben soll, wird gegen einen 22 Jahre alten Mann wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Der E-Scooter habe mit einer Fallhöhe von elf Metern die Kinder nur um wenige Meter verfehlt, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Montag in Nürnberg mit.

Alarmierte Polizeistreifen hätten den Verdächtigen am Sonntagnachmittag kurz nach der Tat angetroffen und festgenommen. Der Mann sei alkoholisiert gewesen, ein Atemtest habe einen Alkoholgehalt von knapp zwei Promille ergeben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth werde der 22-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über eine mögliche Untersuchungshaft entscheide.

© dpa-infocom, dpa:240408-99-600026/3