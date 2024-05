Ein Unbekannter hat einen E-Scooter von einer Brücke in Regensburg auf die Gleise geworfen. Ein Güterzug ist kurz darauf über den Scooter gefahren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Verletzt wurde niemand und auch an dem Güterzug entstand am Donnerstag kein Schaden. Die Schienen wurden allerdings auf mehreren Metern beschädigt und der Lenker des Scooters wurde abgetrennt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

