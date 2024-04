E-Auto brennt auf A8 komplett aus

Ein Elektroauto ist auf der Autobahn 8 in Richtung Salzburg komplett in Flammen gestanden. Der Autofahrer habe beim Auffahren auf die Autobahn bei München einen Knall gehört, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin habe das Fahrzeug an Leistung verloren und der 54-jährige Fahrer hielt am Samstag auf dem Standstreifen an. Dort sollen bereits erste Flammen aus dem Wagen geschlagen haben. Das Auto brannte schließlich komplett aus. Der Fahrer und die drei Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 90.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

