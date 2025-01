DWD warnt vor Glätte: Hier müssen Fußgänger und Autofahrer aufpassen

Vorsicht Fußgänger und Autofahrer: der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in der Region vor markanter Glätte und Glatteis. Lesen Sie hier, in welchen Landkreisen Sie aufpassen müssen.









Wie der DWD am Abend meldet, gilt von 21 Uhr am Dienstag bis 10 Uhr am Mittwoch in gleich mehreren Landkreisen eine Glättewarnung der Stufe 2. In der Oberpfalz betroffen sind die Landkreise Cham, Schwandorf und Neumarkt sowie Stadt und Landkreis Regensburg. In Niederbayern gilt die Warnung für den Landkreis Kelheim, Regen, Deggendorf, Freyung und Stadt und Landkreis Straubing.











Oberbayern und Schwaben





In Oberbayern gilt die Warnung vor markanter Glätte in den Landkreisen Pfaffenhofen, Eichstätt, Neuburg und Ingolstadt. Im Regierungsbezirk Schwaben sind die Aichach-Friedberg und Augsburg betroffen.





Glatteisgefahr in manchen Landkreisen ab 0 Uhr





Ab 0 Uhr gilt dann in einigen Landkreisen eine erhöhte Warnstufe. Zwischen 0 und 10 Uhr ist dort Glatteis möglich. Betroffen sind hier die Landkreise Neumarkt, Schwandorf, Weiden, Roth, Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg. Auch für den Großraum Nürnberg und Teile des Landkreises Eichstätt gilt dann die Glatteiswarnung.

− els.