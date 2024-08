DWD warnt vor großer Hitze in Ober- und Niederbayern zu Wochenbeginn

Vor einer „starken Wärmebelastung“ warnt der Deutsche Wetterdienst zu Wochenbeginn vor allem in Ober- und Niederbayern. Nachdem schon am Wochenende die 30-Grad-Marke geknackt werden soll, soll es am Montag nochmals heißer werden.





Leander heißt das Hoch, dass uns die hochsommerlichen Temperaturen beschert. Das sitzt stabil über Frankreich fest und sorgt dafür, dass sich in den kommenden Tagen nichts an der Wetterlage ändern wird. Da bedeutet, dass es am Samstag entlang der Donau rund 32 Grad heiß werden kann, am Sonntag steigt das Thermometer örtlich auf 33 Grad und mehr. Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 15 und 18 Grad.



Am Dienstag 34 Grad und mehr

Bis zum Dienstag soll es dann über 34 Grad heiß werden, weswegen der DWD vorsorglich vor Hitze warnt. Da bedeutet, empfindliche Menschen, Senioren und Kinder sollen die direkte Sonne meiden, vor allem zur Mittagszeit. Große Anstrengungen sollten unterlassen und auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr geachtet werden.



Erst im Laufe des Mittwoch soll sich die Luft durch den Durchzug einer Gewitterfront wieder abkühlen, die Temperaturen sollen dann wieder unter die 30-Grad-Marke fallen.

− lai