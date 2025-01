Eisregen in Bayern: DWD warnt vor Glätte – auch in Teilen der Region

Auf Bayerns Straßen ist Vorsicht geboten, der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Glatteis. Bis zum Mittag rechnen die Meteorologen mit gefrierendem Regen von Westen – auch in Teilen der Region.









Eine Kaltfront mit Kern bei Dänemark überquert Bayern im Tagesverlauf den Angaben zufolge von West nach Ost. Örtlich schließt der DWD auch unwetterartige Entwicklungen nicht aus. Am Nachmittag entspannt sich für Fußgänger, Auto- und Radfahrer demnach die Lage.



Hohe Glättegefahr (Stufe 3 von 4) besteht laut DWD in der Region bis 10 Uhr – insbesondere in Stadt und Landkreis Regensburg sowie in den Landkreisen Kelheim, Cham, Schwandorf, Neumarkt in der Oberpfalz.





Vorsicht geboten





Größere Unfälle im Zusammenhang mit glatten Straßen sind laut Polizeileitstellen bisher nicht bekannt. In den Morgenstunden sei aber Vorsicht geboten.



In der Nacht zum Freitag warnt der DWD vor Glatteis wegen überfrierender Nässe. Im Mittelgebirge kann es schneien.

− vr/dpa