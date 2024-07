DWD warnt vor schweren Unwettern am Samstag in Ostbayern

An Samstag soll es in Ostbayern schwere Unwetter geben. − Foto: dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Samstag vor schweren Unwettern in Ostbayern. Eine Gewitterfront werde vom westlichen Alpenrand ausgehend ostwärts ziehen, hieß es.





Konkret gilt die Warnung am Samstag ab 13 Uhr bis in den späten Abend hinein für Stadt und Landkreis Passau, Freyung-Grafenau, Regen, Deggendorf, Dingolfing-Landau, Stadt und Landkreis Straubing-Bogen, Landshut, Altötting, Mühldorf,Traunstein, Berchtesgadener Land sowie Stadt und Landkreis Rosenheim.



Verfolgen Sie das aktuelle Wetter auf unserer Wetter-Seite.



Es bestehe die Gefahr von heftigem Starkregen bis 40 Liter/Quadratmeter in kurzer Zeit, orkanartigen Böen bis 115 Stundenkilometern (Bft 11) und Hagel mit bis zu drei Zentimeter großen Körnern.

− lai