DWD warnt: Ab Nachmittag ziehen schwere Unwetter über Ober- und Niederbayern

Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Donnerstagnachmittag bis in den späten Abend hinein vor schweren Unwettern in Nieder- und Oberbayern. Dabei könne es orkanartige Stürme, Starkregen und Hagel mit bis zu fünf Zentimetern Durchmesser geben.





Es soll vereinzelt schwere Gewitter mit großem Hagel um fünf Zentimeter, schweren Stürmen mit orkanartigen Böen zwischen 90 und 120 km/h sowie heftigem Starkregen bis 40 l/m² in kurzer Zeit geben. „Derzeit bestehen noch Unsicherheiten bezüglich der Gewitterauslöse. Die Gewitter werden zudem nur lokal eng begrenzt auftreten, am Ort des Auftritts muss jedoch mit hohem Unwetter- und Schadenspotenzial gerechnet werden“, so der DWD wörtlich.



Betroffen sind vor allem die Kreise Passau, Freyung-Grafenau und Landshut sowie in Oberbayern die Kreise Traunstein, Berchtesgadener Land, Altötting, Rosenheim und Mühldorf.

− lai