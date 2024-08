Der Schaden geht nach Angaben des Besitzers in die Millionen: Am Donnerstag ist im unterfränkischen Untermerzbach im Lankreis Haßberge eine Autohalle abgebrannt.



In der Halle befanden sich zwischen 60 und 70 Fahrzeuge, darunter nach Angaben des Besitzers teils sehr wertvolle Oldtimer. Die Autos wurden allesamt ein Raub der Flammen.



Sehen Sie Bilder von den Löscharbeiten hier in unserer Fotostrecke.

− kse