Dutzende Tonnen Silvestermüll in Bayerns Städten angefallen

Tonnenweise Silvestermüll sammelten die Beschäftigten der Stadtreinigungen in Bayerns Städten ein.

Ausgelassen und meist friedlich begrüßten die Menschen in Bayern das neue Jahr. Zurück blieben Dutzende Tonnen Müll. Viel Arbeit für die Beschäftigten der Stadtreinigung.

Abgebrannte Böller, Raketen und Sektflaschen: In Bayerns Städten sind um den Jahreswechsel Dutzende Tonnen Müll angefallen. Die städtische Straßenreinigung der Landeshauptstadt München sammelte nach eigenen Angaben rund 49 Tonnen Silvestermüll ein. Im Vorjahr waren es noch 35 Tonnen gewesen.

Allein im Münchner Innenstadtbereich und im Stadtteil Schwabing summierte sich der Müll demnach auf rund zwölf Tonnen. 185 Beschäftigte waren ab dem frühen Neujahrsmorgen mit Kehrmaschinen, Lastwagen und Kleintraktoren im Einsatz, um den Müll zu beseitigen.

In Nürnberg fielen laut einer Schätzung zwischen 16 und 20 Tonnen Silvestermüll an. Das entspricht laut einem Sprecher in etwa der Menge der Vorjahre. Mit dem nächtlichen Einsatz der Beschäftigten der Abfallbetriebe ist es aber nicht getan: „Für die Reinigung des gesamten Stadtgebiets sind rund 14 Tage veranschlagt.“

Die Straßenreinigung in Würzburg holte um den Jahreswechsel laut einem Sprecher rund 4,4 Tonnen Müll von den Straßen der Stadt. Im Vorjahr war die Müllmenge demnach noch etwas geringer ausgefallen. 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren bereits ab 23.30 Uhr an Silvester und bis 6.30 Uhr an Neujahr im Einsatz.

