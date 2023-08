Dutzende Leitpfosten herausgerissen und auf Straße gelegt

Blaulicht - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben an einer Staatsstraße in Mittelfranken auf mehr als einem Kilometer Länge sämtliche Leitpfosten herausgerissen und auf die Straße gelegt. Auch ein Gullydeckel sei in der Nacht auf Montag bei Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) herausgenommen und auf die Fahrbahn gelegt worden, teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer habe gerade noch anhalten und einen Unfall vermeiden können. Die Beamten ermitteln wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

