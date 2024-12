Dutzende Christbäume gestohlen

Weichnachtsbäume - Christbaumverkauf: In Bamberg wurden an einem anderen Stand 80 bis 100 Bäume entwendet. (Symbolbild) - Foto: Christian Charisius/dpa

In der Nähe von Bamberg haben Diebe in einem Weihnachtsbaumverkauf zugeschlagen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Im oberfränkischen Bischberg haben Diebe etwa 80 bis 100 Christbäume entwendet. Unbekannte seien dort in der Nacht in eine abgesperrte Einkaufsfläche im Ortsteil Trosdorf eingedrungen und hätten die Bäume mit einem Wert von rund 4.000 Euro mitgenommen, teilte die Polizei mit. Sie geht davon aus, dass sie mit einem oder mehreren Fahrzeugen am Tatort waren, um die „doch große Menge“ an Weihnachtsbäumen abzutransportieren. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

