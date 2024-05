Durchwachsenes Wetter: Temperaturen bis 23 Grad

Wolken, Schauer und in einigen Regionen Gewitter - so durchwachsen sieht die Wettervorhersage für Bayern an diesem Wochenende aus. Insbesondere in Südbayern und in der Oberpfalz soll es ab dem Nachmittag gewittern, mancherorts verbunden mit Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, wie der deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. Die Temperaturen dürften sich zwischen 17 und 23 Grad einpendeln.

In der Nacht zum Sonntag soll Nebel teilweise für eine Sicht von unter 150 Metern sorgen. Für Sonntag rechnet der DWD mit etwas freundlicherem Wetter, vor allem aber in Nordbayern und im Bergland könnte es noch Regen geben.

