Durchsuchungen in Bayern und Rheinland-Pfalz

Auf der Suche nach einer mutmaßlichen Bande von Reifendieben hat die Bundespolizei sechs Häuser und Wohnungen sowie mehrere Autos in Bayern und Rheinland-Pfalz durchsucht. Dabei stellten die Beamten zahlreiche Beweismittel sicher, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Zwei der sieben Verdächtigen seien zunächst in Gewahrsam genommen worden, aber mittlerweile wieder frei. Die Bundespolizisten waren demnach am Mittwoch in Nürnberg, Schwabach und Burgthann (Landkreis Nürnberger Land) sowie Kaiserslautern und Rockenhausen (Donnersbergkreis) im Einsatz.

Die sieben Verdächtigen werden beschuldigt, als Bande im Januar 2024 hochwertige Reifen von Neuwagen geklaut zu haben. Die Autos waren über Nacht auf einem Güterzugwagen am Nürnberger Rangierbahnhof abgestellt gewesen. Beim Abmontieren der Reifen sollen die Verdächtigen die Fahrzeuge auch beschädigt haben. Die Ermittler schätzten den Gesamtschaden auf 62.500 Euro. An den Durchsuchungen waren demnach 110 Bundespolizisten und -polizistinnen beteiligt.

