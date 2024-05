Durchsuchung: Illegale Waffen und Cannabispflanzen gefunden

Illegale Waffen und 20 Cannabispflanzen haben Polizisten bei einer Hausdurchsuchung in der Oberpfalz gefunden. Sie sollen einem 62 Jahre altem Mann gehören, so die Polizei am Freitag. Eigentlich waren die Beamten in dem Haus in Neukirchen beim Heiligen Blut (Landkreis Cham) auf der Suche nach dem Sohn des Mannes. Gegen ihn wurde wegen eines Betäubungsmitteldelikts ermittelt. Dieser war nicht zu Hause. Bei der Durchsuchung des Hauses soll dann der Vater zugegeben haben, dass ihm die verbotenen Gegenstände und Pflanzen gehören. Auch 60 Gramm Marihuana soll ihm gehören.

