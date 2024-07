Duo balanciert auf Metallstangen über Fluss - Polizeieinsatz

Polizei Symbolbild - Die Polizei rückte in Oberhausen wegen einem Jugendlichen und einem Kind auf einer Baustelle aus. Dort waren die beiden in Todesgefahr. - Foto: Carsten Rehder/dpa

Es hätte schrecklich enden können: Ein Jugendlicher und ein Mädchen balancieren auf einer Baustelle über einem Fluss. Nicht weit weg laufen die Turbinen eines Kraftwerks.

Augsburg (dpa/lby) - Ein Mädchen und ein Junge sind in eine Baustelle in Augsburg eingedrungen und haben sich dort in Lebensgefahr gebracht. Der 14-Jährige und die 13-Jährige entfernten am Montag zunächst Absperrgitter, wie ein Polizeisprecher sagte. Auf der Baustelle balancierten sie demnach dann auf breiteren Metallstangen über den Lech. Wären sie in den Fluss gefallen, wären sie laut Polizei in die laufenden Turbinen eines Kraftwerks gezogen worden.

Nachdem der Notruf über die Eindringlinge eingegangen war, ließ die Polizei die Turbinen abschalten, wie es weiter hieß. Der Jugendliche und das Kind wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Der 14-Jährige muss sich wegen der Sachbeschädigung und dem Hausfriedensbruch verantworten. Die 13-Jährige ist wegen ihres Alters strafunmündig.

