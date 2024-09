„Du Wichser“: Bayern-Keeper Sven Ulreich beschimpft Simon Rolfes - Video aufgetaucht

Über das Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen wird auch zwei Tage später noch gesprochen. Ein Video von Sven Ulreich sorgt für Wirbel.





Ein Video von Sven Ulreich sorgt im Internet für Aufsehen und ruft den DFB auf den Plan. In dem kurzen Clip, aufgenommen während des Bundesliga-Topspiels FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen (1:1), ist der aufgebrachte Bayern-Ersatztorhüter an der Ersatzbank zu sehen.



Man hört vorher die lautstarke Beschwerde „Zeitspiel“, danach die Aufforderung: „Hör auf da drüben, du Penner.“ Im Anschluss ist Ulreich mit den Worten „Hey, hey, setz dich hin Rolfes, du Wichser“ zu sehen. Es gibt Beifall - und ein „jawohl, Ulle“ ist zu hören.





Rolfes: „Für das Niveau seiner Worte ist jeder selbst verantwortlich“

„Ich habe es weder gehört noch mitbekommen. Für das Niveau seiner Worte ist jeder selbst verantwortlich“, sagte Bayer-Sportchef Simon Rolfes der „Bild“. Die Vereine äußerten sich nicht. Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes überprüft den Vorgang.



Das im Internet aufgetauchte Video postete unter anderem Leon Juppel - auf ihn beziehen sich mehrere Medien. Leon Juppel (wohl ein Pseidonym) ist im Zusammenhang mit dem FC Bayern München kein gänzlich Unbekannter. Im April 20224 hatte er eine Petition gestartet, die den Verbleib von Ex-Coach Thomas Tuchel zum Ziel hatte. Mehr als 28.000 Menschen die Forderung des 22-jährigen Bayern-Fans (so bezeichnet ihnd er Tagesspiegel) unterschrieben. Nun postete er das Video zum Bundesliga-Gipfel.





Zeitspiel wohl der Auslöser

Im Liga-Spitzenspiel hatten sich die Leverkusener wiederholt viel Zeit bei ihren Abstößen gelassen, auch in der zweiten Hälfte ließen sie es mitunter ruhiger angehen.



„Mit 32 Jahren hat man genug Erfahrung, um zu erkennen, dass die Bayern in den letzten Minuten noch das 2:1 schießen wollten. Wir mussten etwas Rhythmus aus dem Spiel nehmen“, sagte Mittelfeldakteur Granit Xhaka der „Bild“. „Ich sagte Rob Andrich, dass einer von uns auf den Boden muss. Er sagte, dass er schon die Gelbe Karte hat, also übernahm ich das.“





