Drohne stürzt bei Neuschwanstein ab und verletzt Tourist

Ein Tourist ist in Schwaben von einer Drohne getroffen worden, die ein anderer Besucher illegal über dem Schloss Neuschwanstein fliegen ließ. Der 43 Jahre alte Drohnen-Pilot wollte Fotos aus der Luft machen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Dabei verlor er am Dienstag die Kontrolle über das Fluggerät, das gegen einen Baum stieß und auf den anderen Touristen herabfiel. Der Mann erlitt eine leichte Verletzung am Unterarm, die den Angaben zufolge von einem Arzt behandelt wurde.

Die Polizei zeigte den Drohnen-Piloten wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Luftfahrtgesetz an. Außerdem musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Ein Polizeisprecher wies darauf hin, dass für das Gebiet um Neuschwanstein ein besonderes Flugverbot gilt, da es sich um ein Naturschutzgebiet handele.

