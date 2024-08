Streit mit EU: Drohen Nachzahlungen für Kinder im EU-Ausland?

Seit September 2018, also mittlerweile seit fast sechs Jahren, wird das Familiengeld in Bayern ausbezahlt. Eltern erhalten demnach für jedes Kind im zweiten und dritten Lebensjahr 250 Euro pro Monat extra, ab dem dritten Kind sind es 300 Euro pro Monat. Allerdings rüttelt die EU kräftig an dieser Regelung und hat Anfang August Deutschland mit einer Klage beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) gedroht. Österreich musste bereits 337 Millionen Euro Nachzahlungen leisten. Der Freistaat zeigt sich gelassen.