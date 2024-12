Droh-Schriftzug löst Polizeieinsatz an Realschule aus

An einer Füssener Realschule taucht ein verdächtiger Schriftzug auf. Die Polizei rückt aus - findet aber keine tatsächliche Gefahr. Am Nachmittag entfällt an der Schule der Unterricht.

Die Polizei ist zu einem Einsatz an einer Realschule in Füssen (Landkreis Ostallgäu) ausgerückt, nachdem dort ein Droh-Schriftzug an einer Toilettenkabine gefunden wurde. Wie die Polizei mitteilte, alarmierte die Schulleitung am Vormittag die Polizei. Wegen des Vorfalls findet am Nachmittag kein Unterricht an der Schule statt.

Laut einem Polizeisprecher sei in dem Schriftzug mit einer Gewalttat an der Schule gedroht worden. Er sei an der Kabinenwand einer Schülertoilette gefunden worden. Vor Ort hätten Einsatzkräfte jedoch keine Hinweise auf eine tatsächliche Bedrohung gefunden. „Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte oder Passanten“, teilte die Polizei mit. Die Schule sei nicht evakuiert worden, sagte der Sprecher.

Die Polizei führte zunächst noch weitere Ermittlungen und Überprüfungen an der Schule durch. Gegen Mittag war der Einsatz laut dem Sprecher beendet. Die Schulleitung habe beschlossen, dass der heutige Nachmittagsunterricht für alle Jahrgangsstufen entfallen soll, am morgigen Mittwoch soll der Schulbetrieb wieder regulär stattfinden. Wer für den Schriftzug verantwortlich war, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.

