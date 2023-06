Dritten Playoff-Spiel: Bayern-Basketballer brauchen Sieg

Andreas Obst - Andreas Obst von Bayern München kämpft gegen Albas Gabriele Procida (r) um den Ball. - Foto: Andreas Gora/dpa

Die Basketballer des FC Bayern stehen gegen ratiopharm Ulm vor dem Aus in den Halbfinal-Playoffs der Bundesliga. Die Münchner benötigen im dritten von fünf möglichen Partien am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) zwingend einen Sieg gegen den Viertelfinal-Bezwinger von Alba Berlin, um in der Serie zu bleiben. «Viele denken, es ist schon vorbei. Das denke ich nicht», sagte FCB-Coach Andrea Trinchieri. Mit einem Erfolg könnten die von Ex-Bayern-Profi Anton Gavel trainierten Ulmer ins Endspiel einziehen.

Der Pokalsieger von der Isar hofft erneut auf seinen starken Kapitän Andreas Obst. Bei der zweiten Münchner Niederlage am Dienstag hatte der Nationalspieler mit 34 Punkten als einziger aus seinem Team überragt. Scheiden die Bayern aus, gibt es erstmals seit sechs Jahren wieder einen deutschen Meister, der nicht Alba Berlin oder München heißt.

