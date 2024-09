Dreijähriger stürzt aus Fenster sechs Meter in die Tiefe

Rettungshubschrauber im Einsatz - Ein Rettungshubschrauber flog das verletzte Kind in eine Klinik. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Fliegengitter am Fenster gibt nach und ein kleiner Junger fällt hinaus. Er überlebt verletzt.

Ein Dreijähriger ist aus einem Fenster in Oberbayern etwa sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Der Bub habe Kopfverletzungen erlitten, sei aber ansprechbar und stabil gewesen, teilte die Polizei mit.

Das Kind habe sich in dem Haus in Wurmsham (Landkreis Landshut) im ersten Stock gegen das Fliegengitter des offenen Fensters gelehnt. Dieses habe nachgeben, das Kind sei nach unten gefallen und auf Schotter gelandet. Ein Rettungshubschrauber flog es in ein Klinikum.

© dpa-infocom, dpa:240917-930-234682/1