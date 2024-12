Dreijähriger spielt mit Gabel – Gewalt an Weihnachten

Ein Dreijähriger spielt beim Weihnachtsessen mit einer Gabel. Unter den Erwachsenen löst das Streit aus – es bleibt nicht friedlich.

Ein Weihnachtsessen ist Heiligabend in Oberbayern in Gewalt ausgeartet, als ein Dreijähriger mit einer Gabel gespielt hat. Wie die Polizei mitteilte, kam es daraufhin zu einem heftigen Streit zwischen den Erwachsenen. Dabei versetzte ein 38-jähriger Mann in Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) seiner 43-jährigen Bekannten einen Kopfstoß, so dass diese zu bluten begann. Daraufhin schlug die Frau dem Täter mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt Prellungen und Schürfwunden, hieß es. Beide Erwachsenen müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

