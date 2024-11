Dreijähriger nach Badeunfall in Lebensgefahr

Als eine Familie in Berchtesgaden nach einem Tag in der Therme aufbrechen will, bemerkt sie das Fehlen ihres dreijährigen Sohnes. Dieser hat sich davongeschlichen - mit dramatischen Folgen.

Ein Dreijähriger schwebt nach einem Badeunfall in einer Therme in Oberbayern in Lebensgefahr. Der Bub hatte sich am Freitagabend in Berchtesgaden unbemerkt von seinen Eltern entfernt und war zum Erlebnisbecken im Obergeschoss der Therme gelangt, wie die Polizei mitteilte. Dort fiel er demnach aus bislang ungeklärten Gründen ins Wasser und trieb vermutlich mehrere Minuten regungslos.

Zwei zwölfjährige Mädchen entdeckten den Jungen und zogen ihn aus dem Becken. Eine vor Ort anwesende Notärztin und ein Bademeister begannen laut Polizei sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Das Kind wurde in kritischem Zustand per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Familie wurde ein Kriseninterventionsteam angefordert.

