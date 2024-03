Dreijähriger macht sich allein auf Heimweg: Suchaktion

Ein vermeintlich verschwundener Dreijähriger hat im schwäbischen Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich das Kind am Dienstagvormittag auf eigene Faust auf den Heimweg gemacht. Der Junge sei zusammen mit seiner Kindergartengruppe auf einem öffentlichen Spielplatz gewesen und habe vor dem Rückweg zum Kindergarten noch einmal rutschen dürfen. In einem unbeobachteten Moment sei das Kind jedoch verschwunden. Die Polizei suchte nach dem Jungen - und fand ihn nach rund 20 Minuten wohlbehalten bei sich zu Hause im Garten unweit des Spielplatzes. Laut einem Sprecher waren mehr als 20 Beamte für die Suche im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:240327-99-485893/2