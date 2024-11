Drei verletzte Jugendliche nach Spritztour in Nürnberg

Polizei Blaulicht (Symbolbild) - Wer am Steuer saß, war zunächst unklar. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Wagen mit drei Jugendlichen an Bord kommt von der Straße ab, die Insassen werden schwer verletzt. Die Polizei steht vor der Frage: Wer saß am Steuer?

Drei Jugendliche sind bei einer nächtlichen Auto-Spritztour in Nürnberg schwer verletzt worden. Der Wagen sei in der Nacht zu Montag wohl aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und in ein Waldstück geraten, teilte die Polizei mit. Dort prallte der Wagen gegen ein geparktes Auto sowie einen Baum und blieb auf dem Dach liegen.

Die drei Insassen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren konnten sich demnach selbst aus dem Auto befreien, kamen aber schwer verletzt in eine Klinik. Ersten Ermittlungen zufolge gehört der Wagen einem Angehörigen eines der Jugendlichen. Wer genau am Steuer saß, war zunächst unklar. Der Tatverdacht richte sich derzeit gegen einen 15-Jährigen, hieß es.

