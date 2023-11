Drei Verletzte bei Brand eines Milchlasters

Bei dem Brand eines Milchlasters in einer Maschinenhalle in Oberbayern sind drei Menschen leicht verletzt worden und 500.000 Euro Schaden entstanden. Ursache für den Brand am späten Dienstagabend in Gars am Inn (Landkreis Mühldorf am Inn) soll ein defektes Kabel gewesen sein, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Die drei Menschen sollen durch den Brand leichte Rauchgasvergiftungen erlitten haben. Der Laster brannte komplett aus - ein weiterer wurde beschädigt. Auch das Rolltor der Halle wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

