Drei Verletzte bei Autounfall – einer in Lebensgefahr

Ein Unfall mit zwei Fahrzeuge beschäftigte die Polizei in Kaufbeuren (Symbolbild).

Zwei Autos stoßen an einer Kreuzung in Kaufbeuren zusammen. Alle drei Unfallbeteiligten werden verletzt, einer von ihnen lebensbedrohlich.

Drei Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Kaufbeuren verletzt worden, einer der beiden Fahrer lebensgefährlich. Vermutlich weil einer der Fahrer die Vorfahrt missachtete, kam es am Freitagabend zu dem Unfall, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Genaueres zum Unfallhergang war zunächst unklar. Ein 22 Jahre alter Fahrer sei mit lebensbedrohlichen Verletzungen aus seinem Auto gerettet worden. Seine 17 Jahre alte Beifahrerin und die 27 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten alle drei Verletzten ins Klinikum.

