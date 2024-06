Drei Triesdorfer Ortsschilder in drei Stunden gestohlen

Innerhalb von drei Stunden sind drei Ortsschilder des Weidenbacher Ortsteils Triesdorf (Landkreis Ansbach) gestohlen worden. Die Ortstafeln seien vor allem bei Studenten der dortigen Hochschule ein beliebtes Andenken an ihre Studienzeit, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. So habe in der Nacht zu Donnerstag eine Polizeistreife rund eine Handvoll Menschen dabei erwischt, wie sie ein Ortsschild abgeschraubt hätten. Die Verdächtigen hätten sich auf ihrer Flucht diverser Werkzeuge und Arbeitshandschuhe entledigt. Zudem seien drei Fahrräder sichergestellt worden.

Etwa eineinhalb Stunden später stahlen Unbekannte ein weiteres Ortsschild, das erst am Vortag nach einem Diebstahl erneuert worden war, wie es weiter hieß. Rund eine Stunde später wurden laut Polizei fünf Studenten im Alter von 20 bis 23 Jahren auf frischer Tat bei dem dritten Diebstahl ertappt. Die vier Männer und eine Frau wurden demnach festgenommen. Ein 21-Jähriger soll versucht haben zu fliehen. Bei den Studenten hätten Polizisten einen gefüllten Werkzeugkoffer sichergestellt. Ob sie auch an den anderen Diebstählen beteiligt gewesen seien, sei Gegenstand der Ermittlungen.

© dpa-infocom, dpa:240627-99-553015/2