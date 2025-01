Drei Tote und Verletzte bei Glatteisunfällen in Bayern

Blitzeis verwandelt die Straßen in vielen Teilen Bayerns in gefährliche Rutschbahnen. In den meisten Fällen bleibt es bei Blechschäden und Leichtverletzten - doch es gibt auch Tote.

Mindestens drei Tote, viele Verletzte und unzählige Blechschäden: Bei morgendlicher Glätte sind in Bayern Autofahrer, Fußgänger und Fahrradfahrer verunglückt. Besonders betroffen waren die fränkischen Regierungsbezirke sowie Niederbayern, die Oberpfalz und Schwaben. An den Flughäfen sorgte der Winterdienst dafür, dass weitgehend alles planmäßig verlief. Mancherorts fiel der Präsenzunterricht in Schulen aus. Der Deutsche Wetterdienst sprach von Blitzeis. Im Tagesverlauf normalisierte sich die Lage auf den Straßen allmählich.

Mindestens drei Menschen sterben

In den Morgenstunden verunglückten mindestens drei Menschen tödlich. Auf der Autobahn 92 in Niederbayern starben ein 41-Jähriger und seine 38 Jahre alte Beifahrerin, als er mit seinem Auto im Bereich Landshut in einen querstehenden Lastwagen krachte.

Auf der A3 bei Regensburg ereigneten sich auf einer Strecke von zehn Kilometern mehr als zehn Unfälle. Dabei kam mindestens ein Mensch ums Leben. Der 59-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf war nach Polizeiangaben mit seinem Wagen unter einen vorausfahrenden Lastwagen geraten.

Rutschpartien in Franken

Besonders rutschig war es auch in Franken. In Sommerhausen bei Würzburg prallte ein Linienbus gegen einen Torbogen. Sieben Menschen wurden verletzt, eine Frau schwer. Ein Sachverständiger soll klären, ob es ein technisches Problem mit dem Fahrzeug gab oder ein anderer Grund wie Glatteis für den Unfall infrage kommt. Mit dem Busfahrer zusammen saßen nach Polizeiangaben zwölf Menschen in dem Fahrzeug. Die Schadenshöhe lag nach ersten Erkenntnissen im mittleren fünfstelligen Bereich.

In Unterfranken meldete die Polizei etwa 60 witterungsbedingte Unfälle. In Kitzingen rutsche eine 39-Jährige mit ihrem Wagen beim Wenden Richtung Main. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Das Auto landete schließlich im Fluss und wurde durch das Technische Hilfswerk und ein Abschleppunternehmen geborgen.

In Oberfranken registriere die Polizei etwa 20 witterungsbedingte Einsätze - unter anderem verunglückten Fußgänger und Radfahrer auf glatten Wegen und Straßen. Bei Verkehrsunfällen gab es Leichtverletzte und Blechschäden. In Mittelfranken zählte die Polizei von Mitternacht bis 8.00 Uhr etwa 120 glatteisbedingte Unfälle, „meist im ländlichen Bereich und in den Nebenstraßen der Städte“, sagte ein Polizeisprecher. Ernsthafte Verletzungen zog sich nach bisherigen Erkenntnissen dort niemand zu.

Im niederbayerischen Abensberg (Landkreis Kelheim) wurde eine 30-Jährige von ihrem Auto überrollt, als sie beim Enteisen des Wagens ausrutschte. Da das Auto an einer Steigung stand und die Handbremse bereits gelöst war, hatte sich das Fahrzeug just in dem Moment selbstständig gemacht, als die Frau auf der eisglatten Fahrbahn lag. Sie wurde schwer verletzt.

Flugverkehr

An den Flughäfen in München und Nürnberg hatte der Winterdienst gut zu tun. Räumen, Streuen, Flugzeugenteisung - danach lief alles weitestgehend planmäßig, wie Sprecher mitteilten.

In der Region Ingolstadt war der Rettungsdienst derart gefordert, dass vorübergehende der sogenannte qualifizierte Krankentransport entfallen musste - also der Transport eines Patienten zu einer Spezialuntersuchung in ein anderes Krankenhaus oder Ähnliches. Die Fahrzeuge des Krankentransportes wurden für die Notfallrettung benötigt, wie die Integrierte Leitstelle mitteilte.

Schüler mancherorts zu Hause

In einigen Gegenden fiel der Präsenzunterricht in den Schulen aus, etwa in den kreisfreien Städten Ansbach und Weiden in der Oberpfalz sowie in den Landkreisen Ansbach, Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Neustadt an der Waldnaab. Beim Zugverkehr gab es dagegen nach Angaben der Bahn keine witterungsbedingten Einschränkungen.

Blitzeis verwandelt Straßen zu Rutschbahnen

„Der Regen kommt runter, fällt auf den eiskalten Boden und ist sofort gefroren“, erläuterte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes zum Blitzeis. Es entsteht unter anderem, wenn Schneekristalle auf dem Weg zum Boden durch eine warme Luftschicht fallen, schmelzen und am gefrorenen Boden in Sekundenschnelle zu Eis werden.

Im Süden des Freistaats verwandelte sich der Regen im Laufe des Morgens in Schnee. Auch weiter nördlich sollte der Regen allmählich nachlassen. Für die kommenden Tage kündigte der Experte einen klassischen Wintermix an aus Nebel, Hochnebel und einigen Wolkenlücken, vor allem Richtung Alpen und in den Mittelgebirgen.

