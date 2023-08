Drei Tote und zwei Schwerverletzte nach Unfall mit Krankenwagen in Mittelfranken

Ein Krankenwagen ist in Mittelfranken in einen tödlichen Unfall verwickelt gewesen. Bei der Frontalkollision mit einem Auto starben drei Menschen. −Foto: vifogra

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Krankentransportwagen und einem Auto bei Geslau (Landkreis Ansbach) sind am Mittwoch drei Menschen tödlich verletzt worden.









Zwei seien noch vor Ort gestorben, ein weiterer Mensch wenig später im Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor war der Krankenwagen laut Polizei aus bislang unklaren Gründen in den Gegenverkehr geraten und frontal in das Auto geprallt. Eine 89 Jahre alte Patientin, die sich hinten in dem Krankenwagen befunden haben soll, starb demnach noch vor Ort. Die 79 Jahre alte Beifahrerin im Auto sei ebenfalls noch an der Unfallstelle gestorben, sagte der Sprecher. Der 69 Jahre alte Fahrer des Wagens erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.





Zwei Sanitäter schwer verletzt





Die beiden Sanitäter, ein 22-Jähriger am Steuer und eine 19-Jährige, zogen sich demnach schwere Verletzungen zu. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Geslau liegt rund 60 Kilometer westlich von Nürnberg.

− dpa/cav