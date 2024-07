Drei Schwerverletzte bei Zusammenstoß in Niederbayern

Eine Frau gerät mit ihrem Auto auf einer Landstraße in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Fahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Drei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Niederbayern schwer verletzt worden. Eine 20-Jährige sei bei Roßbach (Landkreis Rottal-Inn) mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Warum sie am Freitagabend von ihrer Fahrspur abkam, ist noch unklar. Sie kollidierte mit dem Auto eines 26 Jahre alten Mannes. Die beiden Fahrer sowie die 22-jährige Beifahrerin des Mannes kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.

