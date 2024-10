Drei Polizisten verletzt - Ermittlungen gegen zwei Männer

Bei einer Fahrzeugkontrolle werden in München drei Polizeibeamte angegriffen und verletzt. Die beiden Täter werden vorläufig festgenommen.

Im Streit um ein falsch geparktes Auto haben zwei Männer bei einer Kontrolle in München mehrere Polizeibeamte attackiert und verletzt. Zwei Beamtinnen hatten den Wagen in einer Feuerwehreinfahrt entdeckt, ein 23-Jähriger gab an, der Fahrer zu sein, wie die Polizei mitteilte. Als der junge Mann seinen Ausweis zeigen sollte, habe er angefangen, die Frauen zu beleidigen.

Ein unbeteiligter 28-Jähriger beobachtete das und beleidigte die Polizistinnen dann ebenfalls, wie es hieß. Die beiden riefen am Dienstag Verstärkung, daraufhin griffen die Männer sie an und verletzten sie leicht. Ein hinzugerufener 32-jähriger Polizist wurde am Knie schwerer verletzt.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie müssen sich unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Körperverletzung verantworten.

